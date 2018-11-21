Протестувальники продовжують блокувати дороги у шести областях

Станом на ранок 21 листопада продовжується блокування низки доріг у шести регіонах України.
Про це повідомляє “Укравтодор”.
“Станом на ранок 21.11.2018 тривають акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту у таких областях: Волинській — автодорога М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, км 140+300 (с.Княгининок Луцького р-ну); Львівській — автодорога М-06 Київ — Чоп, 500+900 (с.Старий Милятин Буського р-ну) та км 585+900 (с.Розвадів Миколаївського р-ну); Одеській — автодорога М-05 Київ — Одеса, км 450+500; Тернопільській — автодорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 154”, — йдеться у повідомленні.
На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції.