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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Протестувальники продовжують блокувати дороги у шести областях

21 листопада, 2018 - 11:28
Фото з архіву "Дня"

Станом на ранок 21 листопада продовжується блокування низки доріг у шести регіонах України.

Про це повідомляє “Укравтодор”.

“Станом на ранок 21.11.2018 тривають акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту у таких областях: Волинській — автодорога М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, км 140+300 (с.Княгининок Луцького р-ну); Львівській — автодорога М-06 Київ — Чоп, 500+900 (с.Старий Милятин Буського р-ну) та км 585+900 (с.Розвадів Миколаївського р-ну); Одеській — автодорога М-05 Київ — Одеса, км 450+500; Тернопільській — автодорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 154”, — йдеться у повідомленні.

На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції.

Джерело: День

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