Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування "євроблях"

Нардепи відмовились скасувати рішення Верховної Ради щодо прийняття у другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на "євробляхах".

Про це повідомляє УНН.

Рішення щодо постанови 8487/П підтримали 57 народних депутатів, рішення щодо постанови 8487/П1 - 56.

Так, нардепи відмовились підтримати проекти постанови (8487/П та 8487/П1) про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".

Постановами передбачалось доопрацювати відповідні законопроекти із урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.