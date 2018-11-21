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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Росіянин програв вибори президента Інтерполу

21 листопада, 2018 - 09:56
Фото: interpol.int

Старший віце-президент Інтерполу, який тимчасово виконував обов’язки президента ICPO, 57-річний Кім Йонг Ян з Південної Кореї обраний президентом організації.

Рішення було прийнято більшістю голосів під час 87-ї Генеральної Асамблеї Інтерполу, передає УНН с посиланням на прес-службу Інтерполу.

Кім народився у Південній Кореї і є офіцером корейської поліції. У період З 2015 по 2018 роки Кім був призначений віце-президентом, який представляє Азію в виконавчому комітеті Інтерполу, а з осені 2018 року кореєць тимчасово виконував обов'язки Президента організації.

Кім обійшов за кількістю голосів віце-президента Інтерполу, 57-річного росіянина Олександра Прокопчука, кандидатура якого на пост президента викликала в світі шквал обурення.

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