Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Американський штат Коннектикут визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє в середу у Facebook посольство України у США. "Штат Коннектикут сьогодні визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідна прокламація підписана губернатором штату Коннектикут Деніелом Меллоєм", - йдеться у повідомленні.

Відповідну прокламацію підписав губернатор штату Коннектикут Деніел Меллой. Це 21-й штат, який назвав Голодомор геноцидом.

Нагадаємо, що у листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.