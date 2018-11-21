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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

21 листопада, 2018 - 12:04
ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Американський штат Коннектикут визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Про це повідомляє в середу у Facebook посольство України у США.

"Штат Коннектикут сьогодні визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідна прокламація підписана губернатором штату Коннектикут Деніелом Меллоєм", - йдеться у повідомленні. 

Відповідну прокламацію підписав губернатор штату Коннектикут Деніел Меллой. Це 21-й штат, який назвав Голодомор геноцидом.

Нагадаємо, що у листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

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