Світовий банк і МВФ закликали реформувати небанківський сектор в Україні

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликають Верховну Раду прийняти в цілому законопроект про спліт двох регуляторів - Нацбанку і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку замість нинішньої системи з третім регулятором Нацкомфінпослуг.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ґьоста Люнгман, передає агентство Інтерфакс-Україна.

"Потрібно привести регулювання і нагляд до міжнародних стандартів, як це відбувається в банківському секторі. Найбільш ефективним способом досягнення цього є консолідація регулюючих органів, перехід від трьох регуляторів фінансового сектору до двох", - заявив він.

Люнгман вважає, що реформа банківського сектору вже досягла хороших результатів, однак реформування небанківського фінансового сектору все ще відстає. За його словами, через це небанківський сектор не сприяє сталому розвитку економіки.

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен також вказала, що протягом останніх чотирьох років Україна реформувала банківський сектор, проте практично нічого зробила для небанківської фінансової системи.

За її словами, ризики можна усунути тільки шляхом реформ, включаючи реформу регуляторної системи фінансового сектору для незалежного і ефективного нагляду за небанківським фінансовим сектором.