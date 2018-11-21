У Берліні наступного тижня пройде "нормандська зустріч", - Клімкін

Наступного тижня у Берліні пройде "нормандська зустріч" на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств, під час якого українська сторона, зокрема, просуватиме обговорення питання щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у бліц-інтерв’ю Укрінформу під час робочого візиту до Австрії.

"Зараз ми домовляємося про те, щоб це питання (розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу – ред.) обговорювалося в "нормандському форматі" на рівні політичних директорів. Обговорення відбудеться наступного тижня у Берліні", - сказав він.

За словами глави МЗС, проблема проблема у тому, що Росія намагається свідомо блокувати та торпедувати ідею запровадження миротворчої місії на Донбасі.

"Напрямок дій РФ полягає в легітимізації окупації на Донбасі та намаганні російський протекторат потім впихнути у вільну демократичну європейську Україну, що за визначенням неможливо. Також Росія спекулює тим, що не хоче вести субстантивних переговорів, намагаючись вказувати на вибори, які будуть наступного року в Україні", - заявив Клімкін.