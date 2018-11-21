У київському метро запустили "Потяг української ідентичності"

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» спільно з КП «Київський метрополітен» презентували у столиці науково-просвітницький проект «Потяг української ідентичності».

Про це повідомляє Укрінформ.

У вагонах одного з потягів «синьої» гілки Київського метрополітену розміщено серію інформаційних постерів, які розповідають пасажирам про унікальні факти з історії, культури, побуту України та про її державний потенціал на початку ХХ століття.

З них громадяни мають змогу дізнатись, що саме небажання радянської влади відпустити Україну зі складу СРСР спричинило один із найбільших злочинів в історії людства - Голодомор-геноцид, об'єктом якого стала українська нація. Цей геноцид був спрямований проти української інтелігенції, української церкви, кожного активного носія української ідентичності. Він полягав у знищенні нації через фізичне вбивство українців, приниженні української мови та культури, фальсифікації української історії.

Як зазначила генеральний директор музею «Меморіал жертв Голодомору» Олеся Стесюк, «для пересічного громадянина, далекого від історії, того, який не читає наукової літератури і живе в інформаційному вакуумі, які творять заангажовані телеканали, історія Голодомору і досі є історією про голод, який «виник через перегини на місцях у зв'язку з індустріалізацією».

У свою чергу, керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський наголосив, що метрополітен, яким користуються мільйони українців, вважає цю ініціативу дуже важливою.

На думку ініціаторів проекту, інформування українців про історію своєї держави та вшанування пам'яті жертв Голодомору стануть підгрунтям для збереження нації.