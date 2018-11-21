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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

У Криму ФСБ обшукує будинок кримськотатарського активіста

21 листопада, 2018 - 14:08
Фото з архіву "Дня"

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму проводять обшук у жителя міста Старий Крим Ісмета Меметова.

Про це повідомляє у Facebook громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Меметова підозрюють у причетності до Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого в Росії та на території окупованого Москвою півострова.

Сам Меметов зі звинуваченнями не погоджується і пов’язує тиск із активним відвідуванням судів у політично мотивованих справах та активною громадянською позицією.

Джерело: День

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