У Криму ФСБ обшукує будинок кримськотатарського активіста

21 листопада, 2018 - 14:08
Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму проводять обшук у жителя міста Старий Крим Ісмета Меметова.
Про це повідомляє у Facebook громадське об’єднання «Кримська солідарність».
Меметова підозрюють у причетності до Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого в Росії та на території окупованого Москвою півострова.
Сам Меметов зі звинуваченнями не погоджується і пов’язує тиск із активним відвідуванням судів у політично мотивованих справах та активною громадянською позицією.
Джерело: День