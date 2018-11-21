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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

У Києві на Майдані проходить акція пам'яті загиблих учасників Революції гідності

21 листопада, 2018 - 20:08
Фото Reuters

На столичному Майдані Незалежності сьогодні, 21 листопада, проходить акція пам'яті загиблих учасників Революції гідності.

Про це повідомляє "112 Україна".

"Кілька десятків людей зібралися на Майдані Незалежності біля Стелли на тому місці, де 5 років тому почалася Революція гідності. Вони проводять імпровізоване віче, також згадують події 5-річної давнини, більшість людей були безпосередніми учасниками Революції гідності. Вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, люди приносять лампадки і квіти", - передає кореспондент.

На Майдані Незалежності посилені заходи безпеки, чергує поліція діалогу, правоохоронці та Нацгвардія.

Джерело: 112 Україна

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