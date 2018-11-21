У Києві затримали озброєну банду наркоторговців

Працівники департаменту протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №9 Солом'янського району викрили злочинну групу наркоділків, члени якої займалися збутом синтетичних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"До складу групи входило троє молодих людей, віком від 24 до 26 років. Зловмисники здійснювали пошук оптових покупців наркотовару і реалізовували психотропи в особливо великих розмірах. Крім того, в їхні функції входило забезпечення прикриття протиправної діяльності групи і транспортна логістика", - йдеться в повідомленні.

В результаті проведення ряду оперативних комбінацій правоохоронці вилучили у 25-річного киянина близько 1,5 тис. таблеток MDMA ("екстазі"), а також понад 300 тис. гривень, отриманих від збуту психотропних речовин.

За місцем проживання та в автотранспорті зловмисників поліцейські додатково вилучили понад тисячу одиниць "екстазі", призначених для подальшого збуту, шість листів з марками LSD. Також правоохоронці виявили два пістолети, три помпові рушниці та патрони до них, шість комплектів номерних автомобільних знаків і гроші, отримані від продажу психотропів.

"Загалом у членів групи вилучено понад 2,5 тис. доз психотропних речовин. Вартість "товару" за цінами чорного ринку складає майже мільйон гривень", - констатували в поліції.

Всіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру в причетності до незаконного збуту наркозасобів (ч. 3 ст. 307 КК України). Відповідно до законодавства, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.