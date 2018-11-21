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Угоду про ЗВТ підпишуть під час візиту Порошенка до Ізраїлю, - МЗС

21 листопада, 2018 - 21:51
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко найближчим часом здійснить візит до Ізраїлю, під час якого, зокрема, буде підписано угоду про зону вільної торгівлі між двома країнами.

Про це у бліц-інтерв’ю повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час робочого візиту до Австрії.

"Угода майже готова, наразі закінчуються технічні приготування. Думаю, що найближчим часом буде візит Президента України до Ізраїлю і під час цього візиту Угоду буде підписано", — прокоментував міністр імовірність укладання угоди про ЗВТ з Ізраїлем.

Клімкін наголосив, що партнерство з Ізраїлем є всеохопним, "і є багато речей, які є інноваційними".

"Тому ми не будемо зупинятися на товарах, а підемо далі по послугах, інвестиціях, щоб ця угода була, дійсно, максимально ефективною", — додав він.

Під час виступу на панельній дискусії в рамках міжнародної конференції з питань протидії антисемітизму і антисіонізму у Відні Клімкін також згадав про очікуване підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем, заявивши, що це відбудеться протягом "наступних тижнів".

Нагадаємо, що Кабмін схвалив підписання угоди про ЗВТ з Ізраїлем.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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