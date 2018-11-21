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Ухвалено рішення розблокувати всі траси, перекриті власниками "євроблях", - Аваков

21 листопада, 2018 - 14:23
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що наразі ухвалено рішення розблокувати всі траси, які перекрили власники "євроблях".

Про це повідомив глава МВС на своїй сторінці у Facebook.

Аваков наголосив, що лояльність до власників "євроблях" закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест - в обмеження прав інших.

"Було прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили учасники акції. Звісно, поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу", - наголосив Аваков.

На ранок середи, 21 листопада, на дорогах України участь в акції протесту брали понад 1000 осіб.

Найбільша кількість зафіксована в Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто).

Частково обмежено рух на дорогах в семи областях країни: Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській.

Сьогодні нардепи відмовились скасувати рішення Верховної Ради щодо прийняття у другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на "євробляхах".

Джерело: День

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