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Укравтодор підтвердив розблокування доріг власниками авто на єврономерах

21 листопада, 2018 - 19:54
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Станом на вечір середи, 21 листопада, після завершення акції протесту власники нерозмитнених авто розблокували дороги державного значення по всій території України.

Про це повідомили в Укравтодорі.

"Акції протестів учасників ГО АвтоЄвроСила завершились по всій Україні. Рух транспорту по автодорогах державного значення здійснюється без обмежень", - йдеться в заяві.

В Укравтодорі зазначили, що мешканці Сміли Черкаської області продовжують акцію протесту на виїзді з міста в напрямку Києва через газові суперечки. Протестувальники незгодні з встановленими тарифами на газопостачання.

Раніше повідомлялося, що власники "євроблях" призупиняють акцію протесту і розблоковують дороги.

Джерело: День

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