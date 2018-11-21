Укравтодор підтвердив розблокування доріг власниками авто на єврономерах

Станом на вечір середи, 21 листопада, після завершення акції протесту власники нерозмитнених авто розблокували дороги державного значення по всій території України.

Про це повідомили в Укравтодорі.

"Акції протестів учасників ГО АвтоЄвроСила завершились по всій Україні. Рух транспорту по автодорогах державного значення здійснюється без обмежень", - йдеться в заяві.

В Укравтодорі зазначили, що мешканці Сміли Черкаської області продовжують акцію протесту на виїзді з міста в напрямку Києва через газові суперечки. Протестувальники незгодні з встановленими тарифами на газопостачання.

Раніше повідомлялося, що власники "євроблях" призупиняють акцію протесту і розблоковують дороги.