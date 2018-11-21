Україна і Британія посилять співпрацю у протидії російській агресії

Міністерства оборони України й Великої Британії домовилися про посилення двосторонньої співпраці для протидії російській агресії, зловмисній активності та зловживанням правовою системою в Україні, у Великій Британії та в інших місцях.

Про це йдеться у спільній заяві, яка оприлюднена на сайті британського уряду.

"Міноборони України й Великої Британії погодилися поглибити співпрацю для протидії російській агресії, зловмисній активності та зловживанням правовою системою в Україні, Британії та в інших місцях", - йдеться у заяві.

У британському відомстві заявили про повну й безумовну підтримку суверенітету України, її незалежності й територіальної цілісності, а також запевнили у підтримці країни в її євроатлантичному прагненні, в першу чергу, шляхом підвищення боєздатності української армії.

У свою чергу українська сторона підтвердила намір рішуче продовжувати реформування оборонного сектору відповідно до принципів і підходів, які затверджені НАТО.

Сторони також домовилися щодо продовження діалогу на рівні оборонних відомств обох країн, покращення співпраці у сферах кібербезпеки, гібридної оборони та оборонної розвідки. А також про збільшення британської консультативної допомоги Україні та посилення військово-дипломатичного представництва Великої Британії в Україні.