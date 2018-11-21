Україна закликає ООН реформувати Раду Безпеки

Радбез ООН у нинішньому вигляді не може гарантувати мир та безпеку в сучасних конфліктах та має бути по-справжньому реформований, інакше люди продовжать гинути через безсилля цього впливового механізму ООН.

З такою заявою виступив у вівторок на засіданні Генасамблеї ООН радник Постійного представництва України при ООН Едуард Фесько, повідомляє Укрінформ.

"Очевидно для всіх, що Рада Безпеки в її нинішньому вигляді погано підходить для ефективного розв'язання проблем ХХІ століття", - наголосив представник України. Він підкреслив, що поки ООН відкладає реформу Радбезу, "гинуть люди просто через те, що нинішня Рада безсила допомогти їм".

Досвід членства України в РБ ООН у 2016-2017 роках, за словами дипломата, "тільки зміцнив нашу переконаність, що без справжньої реформи Рада буде приречена втратити свої актуальність та позиції" у більш широкому міжнародному контексті.

Він наголосив, що перед початком нового раунду консультацій у форматі міжурядових переговорів Україна вкотре заявляє про свою відкритість для обговорення всіх прогресивних варіантів та нових підходів реформи РБ ООН, спрямованих на раціоналізацію та результат. У цьому зв'язку він окреслив два аспекти, на які акцентує увагу Україна.

"По-перше, це представництво в Східноєвропейській регіональній групі. Для нас принципово, щоб у категорії обраних членів було надане щонайменше одне додаткове місце", - наголосив український дипломат.

По-друге, за його словами, існує необхідність "переглянути роль вето в роботі Ради Безпеки", і це питання є одним із найбільш пріоритетних.

Нагадаємо, українська делегація внесла поправки до кількох важливих резолюцій ПА НАТО та домоглася проведення засідання асамблеї у 2020 році в Україні.