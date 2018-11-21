Україна залишиться в Інтерполі, - Геращенко

Україна не буде виходити з Інтерполу, бо його керівником став представник нейтральної країни.

Про це заявив народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН, відповідаючи на питання, чи залишиться Україна в Інтерполі після обрання нового керівника цієї організації.

"Навіщо виходити, якщо обрали людину, яка нас влаштовує – представника нейтральної країни. У нас немає жодних загроз з боку Південної Кореї", - підкреслив А.Геращенко.

Нардеп пояснив, що Росія постійно намагається використовувати Інтерпол для боротьби зі своїми політичними супротивниками.

"Як щоб керівником Інтерполу став представник РФ, це був би плювок в обличчя всьому світу, і у тому числі Україні. Інтерпол це міжнародна поліцейська організація, яка займається розшуком злочинців по всьому світі. Статут цієї організації забороняє її використовувати у політичних цілях для боротьби з політичними опонентами, але РФ регулярно намагалась використовувати Інтерпол для боротьби з політичними супротивниками, яких постійно оголошує в розшук. Тому для нас це було принципове питання (не призначення представника РФ керівником Інтерполу – ред.) – українська делегація зробила все, щоб керівником Інтерполу був обраний представник нейтральної країни. Нас це влаштовує", - резюмував А.Геращенко.

Нагадаємо, старший віце-президент Інтерполу, який тимчасово виконував обов’язки президента ICPO, 57-річний Кім Йонг Ян з Південної Кореї обраний президентом організації.