Українські школярі перемогли в 5 номінаціях на технологічному конкурсі в Китаї

П'ятеро українських школярів взяли участь у конкурсі The 2 Belt and Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop в Пекіні, та здобули перемогу в п'яти номінаціях.

Про особливості конкурсу Укрінформу розповів директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

"Конкурс The Belt and Road проводився в рамках ініціативи, започаткованої китайською стороною, яка передбачає співпрацю країн колишнього Великого шовкового шляху, тобто це країни Азії, Океанії і аж до країн Європи. Цьогоріч у конкурсі взяли участь представники близько 30 країн, які представляють Великий шовковий шлях. Особливість конкурсу полягала в тому, що це змагання технологічних розробок, які учасники роблять на місці, формуються міжнародні команди кількістю 5-7 осіб, кожна команда обирає для себе певний напрямок: штучний інтелект, робототехніка, віртуальна реальність тощо. В рамках цієї теми за три дні вони повинні були вирішити певну проблему, створити певний продукт. Це схоже на формат гакатону, але з елементом проектного методу, який реалізовується в міжнародній команді", - розповів директор МАН.

Як він зазначив, учасники кожної міжнародної команди, в складі якої були українські школярі, не тільки познайомилися безпосередньо на конкурсі, а й повинні були віднайти рішення у своєму напрямку, зіштовхуючись із тими проблемами, які могли б виникнути в житті - поламкою техніки, проблемами з програмним забезпеченням тощо. Також вони повинні були виробити комунікаційну стратегію і вміти спілкуватися між собою задля досягнення спільного результату. При оцінюванні команд, окрім виконаного проекту, враховувалися й такі аспекти, як уміння презентувати себе і зацікавити потенційного інвестора, вміння домовлятися, пропонувати шляхи вирішення проблем тощо.

Так, українські школярі були у складі п'яти міжнародних команд, які отримали золоті медалі. Школяр Олександр Роменський з Харкова отримав перемогу в номінаціїї "3-D друк", Тарас Каюк із Дніпра - в номінації "Віртуальна реальність", Єлизавета Столярчук з Києва відзначена в номінації "Розумний робот", Катерина Одинець із Рівного - в номінаціїї "Віртуальна реальність", Катерина Тимощук зі Львова - в номінації "Створення цифрового відео".

Окремо кожного з українських школярів відзначили дипломом. Тараса Каюка та Катерину Тимощук - за перемогу в номінації Best Maker, Єлизавету Столярчук та Катерину Одинець - Best Presentation, Олександра Роменського - за лідерство.