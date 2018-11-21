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Уряд звільнив голову Держлікслужби Наталю Гудзь

21 листопада, 2018 - 13:57
Фото: Держлікслужба

Наталю Гудзь звільнили після відсторонення у вересні.

Кабінет міністрів України звільнив керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталю Гудзь.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у Twitter.

За словами Супрун, Гудзь звільнили в зв'язку з тим, що вона приймала рішення про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.

 

Джерело: День

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