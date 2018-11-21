Уряд звільнив голову Держлікслужби Наталю Гудзь

21 листопада, 2018 - 13:57
Наталю Гудзь звільнили після відсторонення у вересні.
Кабінет міністрів України звільнив керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталю Гудзь.
Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у Twitter.
За словами Супрун, Гудзь звільнили в зв'язку з тим, що вона приймала рішення про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.
Уряд звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту,дифтерії та правця. Безпідставні заборони не тільки грали на руку популістам та шахраям,а й підривали національну безпеку країни! Дякую @VGroysman
— Уляна Супрун (@usuprun) November 21, 2018
Джерело: День