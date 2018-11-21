Уряд звільнив голову Держлікслужби Наталю Гудзь

Наталю Гудзь звільнили після відсторонення у вересні.

Кабінет міністрів України звільнив керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталю Гудзь.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун у Twitter.

За словами Супрун, Гудзь звільнили в зв'язку з тим, що вона приймала рішення про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.