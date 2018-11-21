В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка відбулася "Еко-вечірка"

В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася «Еко-вечірка».

Її ініціаторами стали студенти кафедри «Реклама та зв’язки з громадськістю», які вже 8 років реалізують соціальний проект «Зелений інститут» щодо мінімізації впливу людини на довкілля.

Розпочалася вечірка з ярмарки, де всі охочі мали можливість закупитися еко-дрібничками від таких відомих брендів, як «Green Elvis», «Zelena» та «Ooh-la», «Бутерброд-Sumasbrod». Екологічний марафон підхопили не менш відомі й успішні лектори. Так, Анна Понікарчук та Анастасія Мартиненко поділилися секретами життя без відходів від «Ozero», а Ольга Чернявська відкрила деякі секрети організації «Україна без сміття». Лекція ж третьої спікерки Людмили Осипчук із ««Lets do it Ukraine» пройшла у формі брейншторму й насправді змусила присутніх задуматися щодо сортування сміття та свідоме споживання.

Підсумки екологічного свята підбила Алевтина Белецька, куратор проекту «Зелений інститут», викладач кафедри реклами та PR й водночас прес-секретар ГК «Фокстрот» - офіційного партнера руху «Зелений інститут журналістики». Алевтина поділилася з присутніми ідеєю «Зеленого офісу», який вже 10 років поспіль активно доводить свою екологічну позицію й усіляко бореться із забрудненням довкілля. Власне цей проект і став прототипом сучасного ЗІ: «Придумали зробити цей проект, тому що зелений офіс як всесвітня програма – загальновідома. Багато хто займається цим в побуті, то чому не запровадити еко-правила в офісі? Майже за 10 років у нас – реальні результати не лише в мінімізації впливу на довкілля, а й у тімбілдінгу та побудові лідерства. Майстерня жодного разу не припиняла роботу, кожний рік приходять студенти, які вигадують щось своє, нове, цікаве».

Вразила присутніх й благодійна практика «Зеленого офісу», оскільки ГК «Фокстрот» дбає не лише про довкілля, а й про людей, що поруч. А тому вихованці десятки дитячих будинків в Києві та області, Черкасах, Херсона, бійці АТО на Луганщині (колишні студенти ІЖ), київські медичні заклади та малозабезпечені сім’ї відчули небайдужість волонтерів.

Волонтерський «Зелений офіс» партнера надихнув й команду «Зеленого інституту»: «На нашій ярмарці ми зробили націнку спеціально для того, аби зібрані кошти пішли на благодійність. Буквально на днях зробимо голосування волонтерів в соц-мережах, хто навколо потребує негайної допомоги? Наразі є багато тем, які нас хвилюють: це і дитбудинки, і будинки для пристарілих, також це захист тварин і, звичайно, популяіризація еко-тематики, через яку ми всі зібрались на Еко-вечірці», - своїми планами ділиться Анастасія Откидач, піар-менеджер «Зеленого інституту», студентка 2 курсу Інституту журналістики.