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В уряді запропонували кандидатуру міністра у справах ветеранів

21 листопада, 2018 - 16:30
Фото: Укрінформ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді призначити нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

“Володимир Гройсман пропонує призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, міністром України у справах ветеранів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Ірина Фріз — член депутатської фракції партії “БПП”, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, а також - головою Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

Джерело: День

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