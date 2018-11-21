В уряді запропонували кандидатуру міністра у справах ветеранів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді призначити нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

“Володимир Гройсман пропонує призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, міністром України у справах ветеранів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Ірина Фріз — член депутатської фракції партії “БПП”, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, а також - головою Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.