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Wizz Air повертає свою дочірню компанію в Україну, - Порошенко

21 листопада, 2018 - 11:01
Фото ABC News

Лоу-кост Wizz Air збирається відновлювати роботу української авіакомпанії "Візз Ейр Україна".

Про це йшлося під час зустрічі керівництва авіакомпанії із презизентом України Петром Порошенком.

Для збільшення українського  авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321 компанія інвестує 2,5 млрд доларів. Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України.

"У результаті, запланований обсяг перевезених пасажирів складатиме 6 млн на рік до 2025 року", - зазначили в авіакомпанії.

Порошенко у свою чергу прокоментував, що радий рішенню компанії Wizzair повернутися в Україну.

"Це рішення характеризує зміни, які відбулися за останні 4 роки в Україні, зокрема в розвитку можливостей для бізнесу, покращенні інвестиційному клімату", - написав президент у Twitter.

 

Джерело: День

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