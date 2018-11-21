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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

ЄС нагадав Україні про важливість повного впровадження Асоціації

21 листопада, 2018 - 18:08
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

В Євросоюзі нагадали, що імплементація Угоди про асоціацію є найкращим шляхом для подальшого спільного руху України і ЄС.  

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Facebook.

"21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, який є важливою віхою в сучасній історії Європи. Ми завжди пам'ятатимемо про вашу героїчну боротьбу за вашу гідність. Ми в Євросоюзі ніколи не забудемо ті драматичні події", - йдеться у повідомленні.

"Відтоді людські жертви, яких зазнала Україна, спонукають нас ще дужче вас підтримувати.

Ми переконані, що найкращим шляхом для подальшого спільного руху ЄС та України є повне впровадження Угоди про асоціацію, яка дала початок і стала одним із символів Євромайдану", - заявили у представництві.

Джерело: День

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