ЄС нагадав Україні про важливість повного впровадження Асоціації

В Євросоюзі нагадали, що імплементація Угоди про асоціацію є найкращим шляхом для подальшого спільного руху України і ЄС.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Facebook.

"21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, який є важливою віхою в сучасній історії Європи. Ми завжди пам'ятатимемо про вашу героїчну боротьбу за вашу гідність. Ми в Євросоюзі ніколи не забудемо ті драматичні події", - йдеться у повідомленні.

"Відтоді людські жертви, яких зазнала Україна, спонукають нас ще дужче вас підтримувати.

Ми переконані, що найкращим шляхом для подальшого спільного руху ЄС та України є повне впровадження Угоди про асоціацію, яка дала початок і стала одним із символів Євромайдану", - заявили у представництві.