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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

ЄС створить спільну школу розвідки під керівництвом Греції

21 листопада, 2018 - 12:46
ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Євросоюз планує створити спільну розвідувальну школу в рамках проекту Постійного структурного співробітництва - Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Про це повідомляє ЄП із посиланням на Politico.

Міністри оборони 25 країн-членів ЄС затвердили 17 нових проектів PESCO, серед яких і створення подібної школи, що стане великим кроком для розвідувальної спільноти ЄС. Не підтримали проект тільки Данія, Мальта та Велика Британія.

До недавнього часу розширення розвідувального співробітництва в Союзі блокували саме британці, які розглядали його як небажану конкуренцію розвідувальному альянсу Five Eyes, до якого входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Британія.

Греція буде грати провідну роль у проекті розвідувальної школи ЄС. В співробітництві з НАТО та службами розвідки та безпеки блоку школа навчатиме співробітників спецслужб по всьому ЄС.

Однак деякі експерти здивовані тим, що Греція очолить школу у співпраці з Кіпром, адже це дві країни ЄС з найближчими зв'язками з Москвою.

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