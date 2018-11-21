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З космодрому Куру запустили ракету з українським двигуном

21 листопада, 2018 - 11:49
Скріншот з відео

З космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, здійснено успішний запуск ракети-носія Vega, блок маршового двигуна четвертого ступеня якої розробило КБ «Південне» та виготовив «Південмаш».

Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні о 3:42 за київським часом з пускової площадки Area 1 космодрому Куру стартувала ракета-носій Vega. Космодром Куру знаходиться на північному сході Південної Америки у Французькій Гвіані», —- йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на сонячно-синхронну орбіту успішно виведено космічний апарат Mohammed VI-B, який збудовано на замовлення уряду Марокко компанією Airbus Defense and Space. Це другий супутник серії — перший, Mohammed VI-А, було успішно виведено в листопаді минулого року і також ракетою-носієм Vega.

Апарат Mohammed VI-B важить 1110 кг. За його допомогою проводитимуть спостереження за змінами земної поверхні, виконувати сільськогосподарський моніторинг, прогнозувати надзвичайні ситуації та багато іншого.

Ракету-носій легкого класу Vega розробляли спільними зусиллями Європейське космічне агентство та Італійське космічне агентство. Блок маршового двигуна четвертого ступеню розроблено КБ «Південне» та виготовлено «Південмашем».

Цікаво, що український двигун працює довше, ніж усі двигуни перших трьох ступенів разом узяті.

Джерело: Укрінформ

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