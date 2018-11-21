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За добу на території ООС бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

21 листопада, 2018 - 08:52
Фото: mil.gov.ua

За минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї. 

У штабі повідомили, що у ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. 

 
    
Джерело: День
          
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