Bellingcat опублікувала доповідь про удари артилерії РФ по території України

Експерти незалежної групи розслідувачів Bellingcat, використовуючи інформацію з відкритих джерел, довели щонайменше 150 випадків обстрілу українських військових артилерійськими підрозділами російської армії.

Про це йдеться в доповіді Неоголошена війна Путіна влітку 2014 року. Російська артилерія б'є по Україні, оприлюдненому в середу, 21 грудня, передає НВ.

"Ми вивчили прикордонну смугу на території України шириною в 22 кілометри в Донецькій області і в Луганській області до села Нижня Вільхова. На території Росії ми вивчили всю територію Ростовської області через кордон від місцевості, вивченої в Україні. Ми шукали місця обстрілу і вогневі позиції вручну, в основному за допомогою Google Earth. Пошук повторювався для супутникових знімків різного датування", - розповіли журналісти.

При цьому всі потенційні вогневі позиції були класифіковані двома різними аналітиками, а в разі відсутності згоди між аналітиками вимагалася думка третіх осіб.

Так, на території України було виявлено понад 400 місць ураження від артилерійських ударів, нанесених з території Росії, 127 з яких знаходилися в трьох кілометрах від українсько-російського кордону.

Як зазначають фахівці, враховуючи частоту, поширення і кількість артилерійських ударів, ставитися до цих подій як до випадкових дій окремих підрозділів неможливо.

"Ці атаки можуть трактуватися лише як факт військових дій Росії проти України", - йдеться в опублікованому документі.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики здійснили 33 обстріли позицій ЗСУ.