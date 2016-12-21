Брок вважає дострокові вибори в Україні небезпечним сценарієм

Завершення каденції президента чи парламенту важливіше за орієнтацію на соцопитування та проведення дострокових виборів.

Таку позицію висловив голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок в інтерв'ю DW.

Щодо дострокових виборів Брок сказав: "Звісно, завжди є хтось в опозиції або певні групи, які вважають, що мають на даний момент особливо високу підтримку населення й тому варто піти на цей ризик. Я думаю, що не - небезпечний сценарій. Тут потрібно зрозуміти, що повне завершення каденції (президента чи парламенту, - ред.) важливіше за щоденну орієнтацію на соцопитування. Потрібно звикати до того, що є певний демократичний кругообіг. Це тут поки не всі зрозуміли".

Він висловив сподівання, що ситуація в Україні буде залишатися стабільною, мова не буде йти про дострокові вибори, "які зруйнують процес перевтілень".

"Ми повинні заохочувати до того, аби президент і парламент працювали до завершення своїх термінів, щоб підготувати стабільний фундамент до наступних виборів", - зауважив Ельмар Брок.