Через протест у центрі Києва затори сягнули 7 балів

Вкладники банку Михайлівський перекрили вулицю Хрещатик в Києві.

Про це в соцмережах повідомляють очевидці.

– Друзі не їдьте в центр! Тут кошмар, все ледве рухається, на картах все червоне. Вкладники банку Михайлівський перекрили Хрещатик, їхати неможливо, – пише користувач Юра Багмет у Facebook.

Згідно з даними сервісу Яндекс. Карти, рух в центрі міста паралізовано. Рівень заторів станом на 16.00 досяг 7 балів.

У заторах стоїть центр міста: затори на бул. Лесі Українки, бул. Т. Шевченка, вул. Хрещатик, Інститутській, Володимирській, Басейній, Великій Васильківській, Льва Толстого, Шота Руставелі.

Також стоїть Південний міст. Великий затор від Чоколівського бульвару до вул. Олени Теліги.