Для досягнення миру на Донбасі необхідний компроміс, - посол Німеччини

Якщо Україна прагне дипломатичного розв'язання збройного конфлікту на Донбасі, доведеться йти на компроміси щодо місцевих виборів на окупованих територіях, які не стовідсотково відповідатимуть її інтересам і бажанням.

Про це під час обговорення дослідження "Аудит зовнішньої політики" заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель, повідомляє Укрінформ.

"Правда полягає в тому, що які б дипломатичні рішення (для врегулювання конфлікту на Донбасі. - Ред.) не були знайдені, вони не будуть прописані тільки в Києві - це просто не так працює. У вас є потужний небезпечний сусід, з якими необхідно домовлятися. Це означає, що якщо ви хочете досягти компромісу, хочете дипломатичного вирішення проблеми, будуть елементи, які не на 100 відсотків відповідатимуть вашим інтересам і бажанням - так працює міжнародна дипломатія", - сказав Райхель.

Він уточнив, що йдеться про вибори до місцевих органів влади на окупованих територіях, тож раціональним питанням є те, як створити умови, за яких вони можуть відбутися відповідно до міжнародних стандартів.

"Міжнародні стандарти мають бути дотримані - це не викликає дискусій у світової громадськості", - підкреслив посол.

Райхель зауважив, що в Україні можна почути загальні заяви, що поки війська іншої держави стоять на території України, нормальні вибори проводити неможливо, або ще одну варіацію - ніяких виборів, поки український прапор не замайорить над кожною адміністративною будівлею. "Я б заперечив, що це необов'язково так. Це залежить від обставин", - зазначив він.

Посол нагадав, що Німеччина взяла на себе зобов'язання на міжнародній арені створити умови, за яких "у дусі компромісу" місцеві вибори можуть відбутися, як це передбачено Мінськими домовленостями, але водночас за яких може бути забезпечене виконання міжнародних стандартів.

"Ведеться дискусія. Немає готового рішення, тому є різні можливості для нападів і критики, але ми говоримо про складні болісні міжнародні компроміси. І альтернатива не між Мінськими домовленостями у їх нинішньому вигляді та ідеальними Мінськими домовленостями, яких вам хочеться. Альтернатива між існуючими Мінськими домовленостями та їх відсутністю і взагалі неврегульованою ситуацією та браком можливостей для дискусії з Росією і сепаратистами стосовно конфлікту. Я не думаю, що це була б вигідна ситуація для України", - резюмував посол ФРН.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики здійснили 33 обстріли позицій ЗСУ.