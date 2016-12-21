Франція посилює поліцейський контроль на кордоні з ФРН

Міністр внутрішніх справ Франції попросив поліцію посилити прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною після нападу на Берлінський різдвяний ярмарок, повідомляє The Local.

У Франції, де вже давно дії підвищений рівень терористичної загрози після нападів в Парижі і Ніцці, влада намагається запобігти будь-якому повторенню берлінських подійнапередодні Різдва.

Міністр відправив повідомлення всім місцевим поліцейським властям проханням " невідкладно вжити всі необхідні заходи для зміцнення контролю на франко-німецькому кордоні".

Крім того, у містах збільшено кількість поліцейських на різдвяних ярмарках.

Міністр також попросив поліцейську владу враховувати всі ризики у місцях, які приваблюють великі натовпи людей, "для того, щоб скорегувати плани безпеки".

Французька влада також оголосила, що було проведено кілька превентивних арештів. Ці арешти проводилися "за наявною інформацією, щоб уникнути можливого нападу або організації нападу".