Голова ВААД-Україна: Акт вандалізму в Умані "на руку пропаганді, яка йде проти України"

Акт вандалізму на могильному комплексі «Цадика Нахмана» в Умані «на руку» антиукраїнській пропаганді, заявив голова ВААД-Україна, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад Йосип Зісельс, передає Радіо Свобода.

«Це на руку пропаганді, яка йде проти України, мовляв, он яке тут неподобство. Але і радикальні українські елементи, – супер свідомі українці, сказати б, – інколи роблять речі провокативні, і роблять їх щиро. Ці випадки також використовуються пропагандою. Я сподіваюсь, що це буде перший випадок вандалізму за останні роки, який дійсно буде доведений до суду», – сказав Зісельс.

Водночас він заявляє, що скоєний акт вандалізму не можна розглядати поза контекстом тих проблем, які накопичуються в Умані за останні 25-30 років, з початку хасидського паломництва на могилу Цадика Нахмана. На думку Зісельса, донині місцева влада не зробила нічого для створення належних умов для перебування тисяч паломників-хасидів в Умані і легалізації тіньового бізнесу місцевих жителів, пов’язаний із перебуванням паломників.

«Я бував неодноразово в Умані на різних засіданнях і нарадах, які були присвячені справам, перед паломництвом, після паломництва, щоб їх проаналізувати. Але за 30 років ніяких системних рішень ніхто не приймав», – зазначив Зісельс.

Нагадаємо, що в Умані цієї ночі невідомі осквернили синагогу біля могили цадика Нахмана.