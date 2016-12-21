Контактна група домовилася про святковий "режим тиші" в АТО, - Сайдік

Тристороння контактна група заявляє про повне припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдік у середу після закінчення засідання, передає УП.

"Від імені тристоронньої контактної групи я хотів би зараз зробити наступну заяву... Ми, члени Тристоронньої контактної групи і представники ОРДО і ОРЛО підкреслюємо необхідність забезпечення миру і спокою в зв'язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність до дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з 00 години 24 грудня цього року за київським часом", - сказав він.

За його словами наступне засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі пройде 16 січня 2017 року.

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