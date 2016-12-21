Tesla Motors збудує перші електрозаправки в Україні

У 2017 році американська корпорація Tesla Motors збудує свої перші електрозаправки в Україні поблизу Львова і Житомира, повідомляє electrocars.ua.

Зарядні станції в Україні мали побудувати у 2016 році, але у Tesla перенесли ці плани. Окрім України, на 2017 рік відклали будівництво ще кількох станцій у Східній Європі та Середземноморському регіоні.

Ці плани – привід для радості українських водіїв Tesla. Адже Model s з двигуном 90 кВт/год на такій станції зарядиться на 80% лише за 40 хвилин, замість кількох годин на звичайній електрозаправці.

Традиційно станції Supercharger розташовуються поблизу ресторанів, торгових центрів та точок доступу Wi-Fi. Щоб не виникало черг, кожна станція містить кілька "суперзарядок".

Компанія має більше як 4800 зарядних станцій у майже 800 точках світу, більшість з них знаходиться в США.

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