У Данії кібератаки РФ визначили як основну загрозу

Кібератаки, терористи-одинаки і російська агресія є одними з найбільших загроз для Данії.

Про це йдеться у новій довгостроковій оцінці ризиків військової розвідки Данії, повідомляє The Local.

У звіті розвідки відзначається, що Данія як і раніше залишається мішенню терористів, шпигунів і злочинці активно діють в кіберпросторі, а Росія буде демонструвати свою військову міць в найближчі роки.

"Росія проводить військове будівництво і модернізацію на заході країни, і регіон Балтійського моря став одним з основних напрямків конфліктів між Росією і НАТО", - зазначає розвідка, додаючи, що російські маневри призведуть "до збільшення військових варіантів щодо Заходу, але Росія не ризикне на пряме військове зіткнення з НАТО".

У звіті також попереджають, що Росія становить загрозу в кіберпросторі. Кібератаки з Росії та інших зарубіжних держав можуть бути використані, щоб "вплинути на громадську думку" в Данії.

Відзначається, що загроза терору в Данії залишається "серйозною" і що потенційні атаки проти Заходу будуть частіше проводити так звані "самотні вовки", які діють самостійно, але яких надихнули терористичні групи, такі як "Ісламська держава" або "Аль-Каїда".