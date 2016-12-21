У грудні виплатять січневу пенсію, - Уряд

Кабінет міністрів виділив 10 млрд, щоб виплатити у грудні січневі пенсії і має намір знайти рішення для підвищення пенсій.

Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева за підсумками засідання уряду, передає УНІАН.

"Правда, виплатять наприкінці грудня тим, хто отримує в січні. 10 млрд сьогодні затвердили", - сказав

Середній розмір щомісячних пенсійних виплат в Україні становить близько 20 млрд грн. Кабінет міністрів України слідом за підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн має намір знайти рішення для підвищення пенсій, проте ключовим завданням у сфері пенсійного забезпечення є зниження дефіциту Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що на сьогодні субсидії призначено 6,7 млн сімей.