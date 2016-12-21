У Львівській ратуші відкрили особливу ялинку

Сьогодні у ратуші відкрили особливу ялинку – невеличке новорічне деревце, встановлене на другому поверсі міськради, оздобили авторськими прикрасами, що їх зробили хлопці і дівчата з особливими потребами.

Акція має назву «Створюймо зміни разом – творчі та відкриті», а ініціювали і втілили її благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» та управління культури ЛМР.

Ялинку прихорошили вітражними та з тканини ангеликами, також – витинанками з паперу, і це – плоди старанної і натхненної праці молоді з особливими потребами, котра відвідує «Центр дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» БФ «Карітас-Львів УГКЦ».

Готувалися користувачі Центру до свят упродовж місяця – саме стільки тривав передноворічно-передрізвяний арт-проект під керівництвом соціальних працівників і волонтерів.

До учасників акції вийшов міський голова Львова Андрій Садовий, привітав із прийдешніми святами і долучився до прикрашання ялинки.

Вправність молоді з особливими потребами матимуть можливість оцінити всі охочі – ялинка перебуватиме у холі ратуші місяць.

З творчим доробком користувачів Центру можна ознайомитися й у Медіатеці (вул. Мулярська, 2а) – 27 грудня благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» розгорне там цілу виставку виробів, виготовлених молоддю з особливими потребами.

У Львівській міській раді говорять, що обидва заходи мають на меті привернути увагу громадськості до проблем молоді з особливими потребами, які опинилися в складних життєвих обставинах, але, попри все, вміють радіти життю і мають талановиті, а головне – старанні руки. І добре серце.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА