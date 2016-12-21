У Львові представили мистецький проект "Дія"

Це експозиція живопису та скульптури відомого львівського художника Олега Давиденка.

Виставку розгорнуто у Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17). На переконання автора проекту, долучитися до Вищого можливо тільки через творчість, працю, пошук, ДІЮ, рух. «Самозвільнення передає та відкриває іншу реальність за межами надзвичайно чуттєвого сприйняття. Зовнішній відбиток, яким є твір мистецтва, – це точне та тонке відображення внутрішнього світу митця, що є нерухомим, а водночас дихає життям, породжує чистий звук в порожнечі уяви…».

Отож, єдина функція мистецтва – це «ДІЯ». А таких «дій» для експозиції у Палаці мистецтв загалом митець підготував шість.

Дія І: відкриття 20.12.2016 до кінця лютого 2017 р.

Дія ІІ: «живопис дії», проект «Каліграфія», 2014-2015 рр., (папір, олія, емаль)

Дія ІІІ: «скульптура, живопис», проект «Невідомий козак» 2013 р., (бронза, папір, олія, емаль)

Дія IV: «концептуальний декупаж», проект «Зріз» 2016 р., (папір, олія, емаль)

Дія V: «інсталяція», проект «Поверхня» 2016 р., (відео, папір, олія, скотч)

Дія VI: «Теплий фуршет» 20.12.2016, о 18:00 (цукерки з лікером).

Всі шість замислених митцем дій публіка могла побачити учора, у день відкриття «ДІЙ». Решта охочих відвідати виставку Олега Давиденка позбавлені фіналу – «Теплого фуршету»…

Одначе, позаяк Давиденко «запрошує, без сумнівів та застережень, наполягає, потребує…», варто погодитися і на п’ять «Дій». Тим паче, що, знову ж таки цитуємо автора, «Ще не зроблено, ще не те, можеш більше...», – стільки всього в серці, в душі, в думках, що прагне бути оплідненим та явленим світові...»

Олегові Давиденку 50 років. Народився у Прилуках. Закінчив Львівську академію мистецтв – факультети «Художня кераміка» та «Монументально-декоративний живопис». Член спілки художників України.

Працює у станковому та монументальному живописі, скульптурі, графіці, поліхромії християнських храмів, іконописі.

Брав участь у багатьох колективних виставках в Україні та за кордоном. Автор декількох персональних виставок – і в Україні, і за її межами.

Роботи Майстра є приватних колекціях України, Польщі, Росії, Німеччини, Канади, США, Японії.

Сфера зацікавлень – аналітичне мистецтвознавство, філософія, література

Пріоритети в мистецтві – всі форми мають свій зміст незалежно від наявності сюжету, тому кожне мистецтво прагне стати музикою, яка є нічим іншим як формою…

Кредо – «Вперед та вгору».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА.