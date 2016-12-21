У Львові відбулася акція на підтримку полонених побратимів

Соціальний проект із щемною назвою «Назвемо поіменно всіх, хто в неволі» відбувся біля пам’ятника Шевченкові і зібрав родичів полонених, котрі приїхали до Львова з Вінницької, Сумської, Тернопільської, Харківської та Хмельницької областей.

Також – колишніх полонених, демобілізованих атовців, волонтерів, і це, зокрема, журналіст Львівського обласного телебачення Оксана Клим та голос львівського Майдану Софія Федина.

Прийшли підтримати акцію й учасники багатьох благодійних заходів на користь бійців АТО вокалісти гурту «Піккардійська терція» Андрій Капраль та Ярослав Нудик.

Дорослі і малі учасники акції тримали портрети полонених й озвучили їх імена.

Мета заходу – ще раз нагадати, що хлопці потребують допомоги. Звичайно ж, моральної підтримки.

Згідно з інформацією, що її нещодавно оприлюднила Уповноважена Президента з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій і Луганській областях, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, українській стороні вдалося встановити місцеперебування 58 полонених українських громадян, яких незаконно утримують на непідконтрольній території: 52 – на території Донецька, 6 – Луганська.

Загальна офіційна цифра – 109 українських військових. Волонтери ж говорять, що їх – близько трьох сотень.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА