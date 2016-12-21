У Польщі змінюють систему працевлаштування іноземців

Уряд Польщі працює над змінами щодо працевлаштування іноземців, повідомляє Польське радіо з посиланням на міністерство родини, праці і соціальної політики Польщі.

Відомство працює над змінами правил, що стосується сезонної праці іноземців, зокрема, українців, які заповнюють прогалину на польському ринку праці, сказав віце-міністр родини, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед.

"На жаль, ми отримуємо інформацію, що з польського боку відкриваються фірми заради того, щоб видати іноземцеві заяву про намір працевлаштування і щоб громадянам України легше було отримати візу. Але це не означає, що така людина влаштовується в нас на роботу, буває, що вона працює в тіньовій зоні або їде далі. Тому ми маємо знайти такі розв’язки, щоб ті особи могли в нас працювати, і щоб працювали в гідних умовах", - сказав він.

Уряд планує також впровадити полегшення, зокрема для кваліфікованих працівників з-за кордону, у тому числі й з України, щоб заохотити їх поселитися у Польщі на постійній основі.

Плановані зміни правил працевлаштування іноземців у сезонних роботах увійдуть в життя не раніше 1 квітня 2017 року. Ті зміни, що стосуються заяв про намір працевлаштування іноземців, стануть обов’язковими не раніше початку 2018 року.

За даними польського міністерства родини та праці , станом на листопад у польських центрах праці зареєстровано 1 мільйон 13 тисяч заяв про намір працевлаштування іноземців. 96% цих заяв стосувалося громадян України.

Нагадаємо, що Президент Польщі в середу 21 грудня підписав закон про створення військ територіальної оборони (WOT).