Україна та Японія обговорили питання кібербезпеки

Сьогодні, 21 грудня, у Києві відбулися перші в історії двосторонніх відносин українсько-японські консультації у сфері забезпечення кібербезпеки.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Японська делегація, очолювана Послом з особливих доручень МЗС Японії Коїчі Мідзушимою, ознайомила українських колег з причетних органів державної влади із досягненнями Японії у моніторингу та нейтралізації загроз кібернетичного характеру, а також із стратегією кібербезпеки цієї держави.

Сторони обговорили сучасні тенденції у сфері кібербезпеки, основні механізми її зміцнення, методи подолання кіберзагроз, а також перспективні напрями подальшої співпраці обох держав у цій сфері.

За результатами консультацій представники України та Японії досягли домовленості поглибити двосторонню співпрацю та поетапно розширювати напрями співробітництва у галузі забезпечення кібербезпеки.

Нагадаємо, що у Данії кібератаки РФ визначили як основну загрозу.