В ЄП відзначили сміливість націоналізації "ПриватБанку"

Голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок привітав схвалення Верховною Радою держбюджету та сміливість рішення щодо націоналізації "ПриватБанку".

Про це Брок заявив на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба глави держави.

Голова комітету привітав ухвалення Верховною Радою держбюджету та сміливість рішення щодо націоналізації "ПриватБанку", схвалив реалізацію антикорупційної політики, у тому числі впровадження системи е-декларування, розбудову антикорупційної інституційної архітектури та судову реформу.

"Саме ці кроки зміцнюють правову безпеку України, яка є критично важливою для залучення іноземних інвестицій та економічного піднесення держави", - наголосив він.

Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та засудили збройні провокації російської сторони, спрямовані на загострення ситуації на лінії зіткнення.

Порошенко привітав рішення Ради ЄС продовжити економічні та секторальні санкції проти Росії після 31 січня 2017 року.

Співрозмовники також досягли домовленості докласти зусиль для пришвидшення вирішення процедурних питань в інституціях ЄС з метою запровадження безвізового режиму для українців.

Нагадаємо, що Брок вважає дострокові вибори в Україні небезпечним сценарієм.