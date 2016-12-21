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ЄС посилює боротьбу з фінансуванням тероризму

21 грудня, 2016 - 21:19
Фото з архіву "Дня"

Єврокомісія розробила пакет заходів по боротьбі з фінансуванням тероризму, повідомляє Deutsche Welle.

Серед іншого, планується поліпшити так звану Шенгенську інформаційну систему обміну даними між країнами-членами ЄС та посилити охорону зовнішніх кордонів Євросоюзу. Пропонується зіставляти дані на підозрюваних і в тих випадках, коли їх особа не встановлена, але на місці злочину виявлено їх відбитки пальців. Країнам-членам ЄС пропонується забезпечити необмежений доступ до баз даних європейського поліцейського відомства Європол.

Ще один із заходів - посилення контролю над перевезенням готівки та золота під час перетину кордону ЄС. Підозрілих осіб перевірятимуть навіть у тих випадках, коли вони ввозять у ЄС менше дозволених 10 тис. євро.

Крім того, митники отримають більше повноважень при контролі з готівковими коштами та банківськими картами, що пересилаються поштою.

Нагадаємо, що Франція посилює поліцейський контроль на кордоні з ФРН

Джерело: Deutsche-Welle
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