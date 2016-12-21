За день бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики з початку доби середи і станом на 18:00 16 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО.

Вогонь ворог вів на всіх напрямках.

"Протягом дня бойовики продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. На маріупольському – обстрілювали з мінометів Красногорівки. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Талаківку, Широкине і Мар'їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь з озброєння БМП", - йдеться у повідомленні штабу.

На луганському напрямку з гранатометів бойовики обстрілювали Золоте і Новозванівку, на донецькому - з 82 і 120-мм кулеметів і стрілецької зброї обстрілювалися позиції ЗСУ поблизу Луганського та Авдіївки.