7 українських дизайнерів представили свої колекції на London Fashion Week

Сім молодих українських дизайнерів представили свої колекції на одній з ключових платформ London Fashion Week — International Fashion Showcase. Про це повідомили у прес-службі Українського тижня моди.

Повідомляється, що захід проходив з 17 по 21 лютого у Лондоні. Серед українських дизайнерів, що представляли Україну, були Flow the Label, Jean Gritsfeldt, Alina Zamanova, FROLOV, Yana Chervinska, DZHUS, the COAT by Katya Silchenko.

Темою International Fashion Showcase 2017 став взаємозв’язок глобального та локального. Учасники аналізували глобальні теми з локального погляду, а також місцеві історії у міжнародному контексті.

Концепцію українського стенду під назвою “Wish You Were Here” розробили дизайнер Яна Червінська та художник Олександр Бурлака. В її основі — символічна автобусна зупинка як місце, звідки ми починаємо свою подорож до нового, починаємо свій шлях в обраному напрямку.

Зазначається, що International Fashion Showcase (IFS) — найбільша міжнародна виставка моди у світі, де країни-учасниці представляють широкому загалу своїх найперспективніших молодих дизайнерів у форматі концептуальних інсталяцій. З 2012 року у події взяло участь 50 країн світу та 550 дизайнерів.

Нагадаємо, у "Мистецькому Арсеналі" з 4 по 8 лютого відбувся 40-й Український тиждень моди (UFW).