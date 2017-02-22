Албанська опозиція оголосила повний бойкот парламенту

Провідні опозиційні сили Албанії на чолі з Демократичною партією вимагають формування технічного уряду для забезпечення справедливих виборів 18 червня. Демократи оголосили повний бойкот парламенту, поки не будуть виконані їхні вимоги.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Balkan Insight.

Лідер Демократичної партії Лулзим Баша під час відзначення 26-ї річниці масових протестів, які призвели до повалення комуністичної диктатури в Албанії, сказав, що вони продовжують свою акцію протесту на невизначений термін.

Нагадаємо, тисячі протестувальників зібралися на вулицях албанської столиці Тірани в суботу з вимогою відставки уряду Еді Рами і проведення дострокових виборів.

Після цього протесту, опозиція встановила великий намет на головній площі Тирани навпроти канцелярії прем'єр-міністра, пообіцявши не залишати намет до відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Представники опозиції також закликали молодших партнерів в уряді Рами, Соціалістичний рух за інтеграцію, відмовитися від коаліції і підтримати запит на формування технічного уряду.

Рама, який перебуває на посаді з 2013 року, минулого тижня заявив, що піде у відставку, але тільки для того, щоб знову очолити уряд на новий термін.

Він зазначив, що розглядає протест як спробу опозиції заблокувати важливий процес судової реформи і таким чином вберегти їхніх суддів і прокурорів від процесу перевірки.

В Євросоюзі вже відреагували на ситуацію в Албанії і заявили про те, що шкодують про парламентський бойкот, оголошений опозицією.

"Політичні дебати повинні проходити всередині, а не зовні парламенту. Співпраця влади і опозиції має вирішальне значення для намірів країни вступити в Європейський Союз", - йдеться у заяві єврокомісара Йоганеса Гана.