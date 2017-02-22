Британія виділить кошти на боротьбу з голодом у Сомалі та Південному Судані

Уряд Великої Британії має намір виділити Південному Судану і Сомалі по 125 млн доларів у зв'язку з голодом.

Про це повідомляє видання Reuters.

"Світ стикається з цілою низкою безпрецедентних гуманітарних криз і реальною загрозою голоду в чотирьох країнах", - заявила міністр міжнародного розвитку Пріті Патель.

Вона також зазначила, що викликаний конфліктами і посухою голод у країнах Східної Африки змушує реагувати на нього. За словами Патель, виділені британським урядом кошти принесуть допомогу понад 500 тисячам осіб у Південному Судані та до 1 млн осіб у Сомалі.

Гроші буде виділено протягом 2017-2018 року.

Нагадаємо, що ООН офіційно визнала ситуацію в окремих регіонах Південного Судану голодом.