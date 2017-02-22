Чорногорія заявила про потужні кібератаки на сайти держустанов

Веб-сайти уряду Чорногорії і деякі державні установи, а також деякі проурядові ЗМІ, зазнали потужних кібератак в останні дні.

Про це йдеться у заяві уряду країни, передає Balkan Insight.

"Масштаби та різноманітність атак і той факт, що вони здійснюються на професійному рівні, вказують на те, що це були синхронні дії", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вперше офіційні веб-сайти та мережева інфраструктура потрапили під серйозну кібератаку в день парламентських виборів у Чорногорії 16 жовтня минулого року, де було виявлено російський слід.

Нові значні атаки, які уряд визначив більш інтенсивними за ті, що були у жовтні, почалися 15 лютого і досягли свого піку на наступний день, однак тривали також і в минулі вихідні.

Уряд країни повідомив, що співпрацює з колегами з країн-партнерів стосовно виявлення та ідентифікації зловмисників.

"Той факт, що атака спрямована на сайти уряду та інших державних органів, а також деякі чорногорські ЗМІ, як це було зроблено в день виборів у жовтні, викликає підозру щодо мотивів. Мета таких дій полягає у тому, щоб відключити обмін інформацією між чорногорцями та міжнародною громадськістю", - наголосили в уряді.