Екс-главу адміністрації Гонконгу засудили до 20 місяців тюрми

20 місяців тюремного ув'язнення - такий вирок ухвалили судді колишньому главі адміністрації Гонконгу Дональду Цангу. Підстава - неналежне виконання посадових обов'язків.

Вирок було оголошено в середу, 22 лютого, повідомляє інформагенція AFP. 72-річний колишній функціонер - найбільш високопоставлений посадовець цього спеціального адміністративного району Китаю, який став фігурантом кримінальної справи, передає DW.

Процес над Цангом розпочався 3 січня. Підсудному закидали причетність до корупційних схем та посадові правопорушення. Сам Цанг відкидав будь-які звинувачення.

17 лютого колишнього чиновника визнали винним у тому, що він навмисне приховував деталі контракту про оренду нерухомості класу люкс. Власником помешкання був один з місцевих магнатів на ринку нерухомості. Цанг винаймав помешкання класу люкс у китайському місті Шеньчжені, що межує з Гонконгом. Інвестор, у якого Цанг винаймав житло, був також власником ЗМІ та брав участь у конкурсі на отримання радіочастот від адмністрації Гонконгу. Крім того, Цанг замовчував, що архітектор, кандидатуру якого він висував на отримання державної нагороди, був дизайнером його помешкання.

З 2005 по 2012 рік Цанг обіймав посаду очільника китайського особливого адміністративного району Гонконг. На держслужбі він перебував з 1967 року. В 1995 році він став першим етнічним китайцем, який отримав посаду міністра фінансів британської колоніальної адміністрації Гонконгу.

Нагадаємо, 17 лютого суд у столиці Південної Кореї заарештував віце-президента та фактичного керівника корпорації Samsung Лі Чже Йона через корупційний скандал, пов'язаний із президентом країни Пак Кин Хє, який призвів до її відсторонення від посади.