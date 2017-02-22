Ердоган очікує на зустріч із Трампом не пізніше травня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очікує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом не пізніше травня, коли має відбутися саміт НАТО.

Про це заявив прес-секретар Ердогана Ібрагім Калін, передає ЄП з посиланням на Daily Sabah.

За його словами, Туреччина має намір продовжувати операцію "Щит Євфрату", яка розпочалася у серпні 2016 року, щоб очистити кордон Туреччини з Сирією від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ та сирійські курди. Крім того, він знову заявив, що Туреччина готова очистити Ракку після того, як повністю буде звільнено місто Ель-Баб.

Калін додав, що Туреччина в даний час знаходиться в контакті з адміністрацією Трампа, та надала необхідні докази того, що курди, зокрема Загони народної самооборони (PYD) продовжують діяти на західному березі річки Євфрат, попри запевнення США в тому, що вони залишать цю територію.

Калін заявив, що вони намагаються організувати зустріч якомога швидше, зазначивши, що Трамп та Ердоган зустрінуться не пізніше травня, оскільки обидва будуть присутні на саміті НАТО.