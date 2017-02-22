Європейський газ став дешевшим за російський

Ціни на газ на європейських спотових майданчиках опустилися до рівня $200 за тисячу кубометрів з приходом в Європу першого весняного тепла.

Як пише Інтерфакс-Україна, на британському майданчику National Balancing Point (NBP) у вівторок торги закрилися на позначці 45,5 пенси за терм ($200 за тисячу кубометрів), тоді як ще 4 лютого котирування тут злітали до дворічного максимуму в 60,9 пенсів ($270).

На головному європейському майданчику - голландській TTF ціна знизилася до $193, а на найближчому до Росії спотовому майданчику в австрійському Баумгартені газ з постачанням в середу коштує $204.

При цьому дані, що оприлюднюються Федеральною антимонопольною службою РФ свідчать, що розрахункова ціна реалізації газу Газпрому за межі країн СНД для лютого становить $204 за тисячу кубометрів (у січні було $198).

Відкладене зростання цін Газпрому слідом за нафтовими котируваннями було драйвером зростання фізичних обсягів експорту газу Газпрому з жовтня минулого року. Ціни на газ на спотовому ринку були істотно вище газпромівських, і покупці користувалися шансом вибрати дешевий російський газ по максимуму.

Сезонний тренд дає підстави припускати, що ціни на споті будуть знижуватися, тоді як ціна контрактів Газпрому продовжить зростати. Це зробить поставки з Росії менш привабливими, ніж у попередні місяці.

Тим часом у Європі триває сезон відбору газу з підземних сховищ. Рівень запасів у підземках на даний момент опустився до 31% від їх максимальної місткості (у відсотках це найнижчий рівень за десятиліття на цю дату), тоді як рік назад на ту ж дату було 47%, а розворот від нетто-закачування до нетто-відбору стався на позначці 35,16%. Велика витрата газу з підземних сховищ забезпечить додатковий попит на газ влітку - під час сезону закачування.